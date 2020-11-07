友情破碎！巴西總統「川普不是世界上最重要的人」...後悔押錯寶

▲巴西總統波索納洛表示，川普不是世界最重要的人。（圖／路透社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電

眾所周知巴西總統波索納洛一向是美國總統川普的忠實支持者，但今天他卻在公開場合說：「川普不是世界上最重要的人。」

波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在聖卡塔里納州（Santa Catarina）州府佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）聯邦公路警察畢業典禮致詞說：「我不是巴西最重要的人，如同川普不是世界上最重要的人，最重要的是上帝，我們必須謙卑。」

今天上午，民主黨候選人拜登在喬治亞州和賓夕法尼亞州領先，越來越接近擊敗川普，當選美國下一任總統。

波索納洛此言與之前他在談論川普和美國大選的語氣大不相同。波索納洛多次表明替川普加油的立場，與巴西不干涉其他國家選舉的外交傳統背道而馳。

4日當美國開票情況顯示拜登獲勝的可能性非常大時，波索納洛曾對他的支持者說：「直到最後一刻，仍有希望。」

雖然巴西總統對川普的愛戴並不一定給巴西在國際舞台上帶來真正的好處，但波索納洛政府從一開始就優先考慮與美國的雙邊關係，而不是與中國或拉丁美洲國家達成聯盟。

政治分析人士認為，原則上美國政權更替並不一定會給波索納洛政府帶來問題，因為自巴西恢復民主以來，兩國關係一直以實用主義為方針。

▲波索納洛對於拜登在辯論會上提到亞馬遜森林火災一事相當感冒。（圖／路透社）

最近，巴西駐美大使福斯特（Nestor Forster Junior）表示，無論誰獲勝，巴西將繼續與美國保持良好關係。但如果拜登獲勝，巴西總統的態度可能會使這種情況複雜化。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）說，波索納洛和川普肯定會繼續保持聯繫，如果拜登獲勝，而巴西總統繼續積極支持美國反對黨，則可能使拜登與巴西建立務實關係的企圖複雜化。

目前開票結果證實美國總統大選前民調指出拜登獲勝的趨勢，但波索納洛一直以來都表現出偏愛川普而不看好拜登的態度。

最近一次事件是10月20日美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）率領美國政府代表團訪問巴西。當時波索納洛表示：「如果是上帝的旨意，他衷心希望能夠出席川普連任成功的總統就職典禮。」

至於9月底拜登與川普在辯論會中說：「如果當選，將動員美國和其他國家在全世界募集200億美元，以對抗巴西亞馬遜地區森林火災問題；如果不制止森林砍伐，巴西將承受重大經濟後果。」

拜登之言馬上引起波索納洛反彈，在推特回應說，拜登的聲明充滿災難性且無意義，現任總統不會像過去的左派那樣接受賄賂，也不接受威脅，巴西的主權是不可協商的。

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