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川普遭批「像胖龜」！2008共和黨馬侃敗選感言瘋傳　1300萬人飆淚

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▲▼共和黨參議員馬侃2008年發表敗選感言，呼籲台下支持者恭賀歐巴馬勝選。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨參議員馬侃2008年發表敗選感言，呼籲台下支持者恭賀歐巴馬勝選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電

2020美國大選結果未定之際，總統川普5日在沒有提出證據下，指控對手舞弊，引發部分媒體抨擊。同一時間，共和黨已故參議員馬侃2008年總統大選的敗選感言在網路上瘋傳。

對比川普不認輸的偏激言論，根據NowThis News貼文，12年前總統大選之夜，馬侃（John McCain）敗選感言在這個時間點引起很多網友懷念。影片在推特上廣泛流傳，一夜之間觀看次數破1300萬。

當時，馬侃在台上恭賀對手歐巴馬（Barack Obama）勝選，台下支持者爆出噓聲，他伸出雙手制止。

馬侃稱讚歐巴馬，光在這場艱困的選戰中勝出，這項成就與毅力足以令人佩服，更何況歐巴馬「啟發了數百萬美國人，使人們懷抱希望」，打破許多人自認無力影響美國總統選舉的錯誤想法。

▲▼馬侃曾於2008年與歐巴馬競選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬侃曾於2008年與歐巴馬競選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

馬侃說：「歐巴馬與我有過歧見也經過一番辯論，而他已勝出，毫無疑問這些歧見中仍有許多還繼續存在。對我們國家來說，這是個艱難的時刻，我今晚向他保證，我會盡一切力量幫助他，帶領我們克服眼前面臨的許多挑戰。」

「我懇求所有支持我的美國人跟我一起恭賀他，且對我們下任總統懷抱善意，誠摯努力找出方法團結在一起、互相讓步、化解分歧並恢復榮景，在這危險世局下捍衛我國的安全，為我們的子孫留下一個更好的國家。」

「無論我們之間多麼不一樣，我們都是美國同胞，請相信我，在此刻沒有什麼比團結更為重要。」

而今年的大選在開票之夜後相隔兩天，川普在幾個關鍵州從領先到落後的情勢下於昨天召開記者會，發言指控民主黨企圖偷走大選勝利，聲稱為了捍衛選舉的公平性，即將展開大量訴訟。

美國有線電視新聞網CNN主播古柏（Anderson Cooper）重話批評，稱川普沒有提出任何證據，無法證明選舉舞弊，「非常可悲，沒有看過像這樣的美國總統」。

古柏說，川普身為美國總統是全世界最有權勢的人，「我們卻看到他像是一隻四腳朝天的胖烏龜，在烈日之下掙扎，知道自己時間不多卻不願接受事實」。

與CNN打對台、友好川普的福斯新聞（Fox News）批評古柏嘲笑川普的外貌，過去已經好幾次。

與川普同黨的共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）主張，川普有權要求驗票、調查弊端，但指控選舉受到操縱、竊取是不對的，「魯莽地煽動破壞性和危險的情緒」。

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