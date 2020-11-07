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賓州也爆舞弊！郵政主管下令「加工」改日期　逾期選票秒生效

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 ▲▼賓州選務人員清點郵寄選票。（圖／路透）

▲賓州選務人員清點郵寄選票。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國大選仍在計票當中，賓州伊利市（Erie）郵政人員霍普金斯（Richard Hopkins）公開指控，該市郵政局長魏森巴赫（Robert Weisenbach Jr.）下令將大選日後才送達的選票郵戳全部改為11月3日以前，以利符合計票資格。

反貪腐NGO組織Project Veritas於5日晚間釋出影片，而霍普金斯以「吹哨者」（whistleblower）的身分公開爆料。他無意間聽見，魏森巴赫5日向另外一名員工提到，大選日隔天才送達的郵寄投票都被「回溯」日期，但有一張選票被「錯誤地」蓋上正確日期，也就是11月4日的郵戳。

霍普金斯還說，郵務監察人員已於6日聯繫他，要求了解更多資訊，展開調查。

根據賓州法律，郵寄投票必須蓋上大選日以前的郵戳，才符合計票資格。魏森巴赫否認上述行為，稱那些指控是「不真實的」，但被Project Veritas創辦人奧基夫（James O'Keefe）要求深入說明時，立刻拒絕，掛斷電話。

Project Veritas表示，不當處理郵寄選票的指控不只一件。密西根州一名郵政局「吹哨者」於4日表示，員工被要求把逾期選票抽出來，手工蓋上11月3日的郵戳。內華達州一名郵局員工似乎同意將一批寄往錯誤地址的未使用選票交給臥底記者。另外，紐約市先前也爆出已逝者「投票」的消息。

截至大選日當晚，川普在賓州、密西根州、威斯康辛州與喬治亞州等關鍵戰場都大幅領先拜登。但選務官員開始清點大量郵寄投票後，上述優勢消失殆盡。

川普選前就主張，郵寄投票將導致廣泛詐欺行為，如今批評計票過程出現違規行為，誓言透過法律程序，挑戰拜登的優勢。他宣稱，如果只計算「合法選票」，自己就將勝選。

►紐約死人郵寄選票！　《紐約郵報》踢爆105歲人瑞竟「返陽投票」

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