世界醫師會再致函譚德塞　籲讓台灣參與WHA

▲WHO秘書長譚德賽。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

由於台灣防疫表現出眾，「世界醫師會」（WMA）理事主席蒙哥馬利4日再度公開致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，促請WHO接受台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。對此，外交部表達誠摯感謝，「台灣也樂願向全球提供相關專業及物資的協助，WHO不應因政治因素而犧牲世人的健康福祉」。

外交部表示，「世界醫師會」（WMA）理事主席蒙哥馬利（Dr. Frank Ulrich Montgomery）再度公開致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，促請WHO接受台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），外交部對此表達誠摯感謝。

外交部指出，蒙哥馬利在信中所言，新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，對世人健康與生命造成嚴重威脅之際，全球公衛體系必須加強合作，在全球防疫工作上持續排除台灣的參與，既諷刺且將產生反效果。WHO基於維護全球公衛與人類福祉的職責，應該讓台灣以觀察員身份參與WHA，並出席各項技術性會議。

外交部強調，台灣防疫成功經驗彌足珍貴，備受世人肯定，台灣也樂願向全球提供相關專業及物資的協助，WHO不應因政治因素而犧牲世人的健康福祉。

外交部接著指出，「WMA」是由世界112個各國專業醫師組織所組成，為全球最具規模及份量的醫師專業組織，一向與「中華民國醫師公會全國聯合會」（Taiwan Medical Association, TMA）維持密切合作關係。TMA在無任所大使吳運東及邱泰源理事長的帶領下，多年來積極參與WMA並做出貢獻，共同致力增進世人健康福祉，外交部表達敬佩及支持。

外交部強調，WMA的正義聲援，代表全球醫師的專業及良心，我國人民深感鼓舞，外交部也再度鄭重呼籲WHO秉持專業，基於維護全人類健康福祉的宗旨，傾聽各方支持台灣與會的聲音，儘速邀請台灣參與WHA。