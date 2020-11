80歲裴洛西「4度參選」眾院議長！　美選若沒結果…她將成代理總統

▲民主黨眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)

實習記者李芸/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)6日宣布,她將繼續參選下一任眾議院議長,高齡80歲的她是眾院首位女性議長,這也將是她第4次參選。有鑑於總統大選開票結果未明,白宮大位若在2021年1月20日仍懸宕,裴洛西就必須照規定辭去現有職務,擔任代理總統。

裴洛西(Nancy Pelosi)6日表示,她將繼續參選下一任眾議院議長,並承諾,絕對會想辦法擊退新冠病毒,建立更完善的健保制度和投票制度,避免今年的疫情慘況再度發生,「這次的總統大選對每位民主黨的成員來說都是場生死戰,雖然我們沒有贏每一場鬥爭,但這場戰爭我們贏定了。」

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy