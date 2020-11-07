快訊／「至少會贏300多張票！」　拜登：我們將贏得這場勝利

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）當地時間6日晚間，在其家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話，副手賀錦麗也同台。目前拜登在賓州、喬治亞州都有領先優勢，距離白宮大位僅一州之遙，此時間點發表演說格外引人注目。拜登表示，我們會贏得這場選舉，我們在24小時內贏回喬治亞州和賓州，我們肯定會贏得300多張選票，「大家要冷靜沉著的等待結果的出爐。」

▲拜登發表談話。（圖／翻攝Twitter@JoeBiden）

拜登表示，他對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪，「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢，看著電視會使人麻木。」但這些數字代表選民，他們的聲音都該被聽到。談到至今以來的計票爭議，拜登說，「你們的選票會被計算。我不在乎別人試圖怎麼阻止這一切，但我不會讓這種事情發生。」

拜登指出，他與賀錦麗這段時間並不只是空等結果出爐，而是加快腳步會見經濟和新冠肺炎領域的專家，





▲民主黨候選人拜登與副手賀錦麗。（圖／Youtube@Bloomberg QuickTake: Now）



總統川普稍早也在推特發文警告，「拜登不該錯誤地宣稱自己是總統，若是如此我也可以這樣說。」同時強調所有選舉的法律程序正在進行中，一切才剛開始。

川普強調，選舉當晚他在所有未開票的州都遙遙領先，「但隨著時間流逝，這種領先優勢也奇蹟般地消失了。」也許這些線索會隨著展開法律程序而再度出現。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.6％，微幅領先川普的49.2％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約2萬7174票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6479票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4020票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.7％，川普得票率為48.8％，目前兩人相差將近3萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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