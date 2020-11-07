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歹戲拖棚！美國新總統「36小時內揭曉」...共和黨顧問：拜登穩贏

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▲▼美國共和黨政治顧問倫茨分析，大選結果將在36個小時內出爐。（圖／路透社）

▲美國共和黨政治顧問倫茨分析，大選結果將在36個小時內出爐。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統選舉開票仍持續陷入膠著，仍有5個關鍵搖擺州尚未完成計票作業，暫時由民主黨候選人拜登以264張選舉人票領先共和黨候選人川普的214張。來自共和黨的民調專家、政治顧問倫茨（Frank Luntz）分析，膠著的選情將在36個小時內揭曉勝負。

根據美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，倫茨受訪時表示，拜登已經掌握多數的州與選舉人票，證明川普若要繼續留在白宮，恐怕會非常困難，「未來的36個小時，大選結果將會出爐。」

目前賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州開票結果仍未定，且由於雙方陣營票數過於接近，大法官更下令賓州選舉日後才收到的郵寄選票必須分開統計。倫茨鐵口直斷表示，拜登將奪下賓州，「許多還未被計算到的郵寄選票，皆來自民主黨票倉。」

據悉，賓州佔有20張選舉人票，若賓州確定由拜登勝出，則拜登成為下屆美國總統將毫無懸念。

▲▼美國總統大選,拜登264票領先川普214票。（圖／ETtoday製作）

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）
目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）
目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）
目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）
目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）
目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

►川普還有機會！　喬治亞州近9千張「軍人票」尚未寄達

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