拜登贏面大！特勤局秘密加派人手　「保安升級」超越候選人規格

▲據傳，民主黨籍總統候選人拜登將受額外增派的特勤人員保護。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

2020年美國總統大選如火如荼開票中，拜登目前得到264張選舉人票領先川普的214票，離勝選還差臨門一腳。《華盛頓郵報》報導，拜登將從當地時間6日起接受美國特勤局（Secret Service）額外增派的特勤人員貼身保護，以等待總統大選的結果出爐。然而，特勤局與拜登競選團隊都未對此作出回應。

根據《紐約郵報》引述，由於目前幾個關鍵州的選票仍在清點中，拜登6日將留在家鄉德拉瓦州的競選總部，增援的特勤部隊也將於6日被派往德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）。據《德拉瓦新聞雜誌》報導，聯邦航空管理局也臨時決定，限制航班飛行於拜登在威爾明頓的家與稍晚即將發表演說的場所上空，只有進出當地機場、消防與救護等值勤航班才允許進入受限空域。

據報導，自從拜登3月成為民主黨總統候選人以來，一直受到特勤局的保護，儘管因為選舉結果延遲公布將額外增派特勤人員，但特勤局依舊還沒有對拜登依美國總統的保安規格給予保護，除非拜登確定當選為總統。以往年慣例來說，特勤人員會在選舉之夜集合，等到開票結果一公布就立刻前往當選者身邊加強保護，通常是當其中一方候選人發表勝選感言的時候。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢