大法官下令了！　賓州選舉日後才收到的選票「必須分開統計」

▲川普目前在賓州的得票數落後於民主黨候選人拜登。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

最高法院大法官阿利托（Samuel Alito）於當地時間6日下令，賓州所有在11月3日大選當天過後才收到的票必須分開，而且計票也將單獨計算。賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）此前也曾宣布，在4日至6日之間收到地郵寄選票必須與之前的選票分隔開來，目前賓州約有11萬張選票未開出，而拜登暫時領先0.3個百分點，約為1.7萬張。

根據CNN報導，賓州共和黨人6日稍早要求法院發布命令，認為在賓州共67個郡中，有部分郡的選舉委員會並未依照布瓦克的指示分離選票，可能會影響大選結果。最高法院大法官阿利托表示，州務卿下達指示後未向最高法院通知此一政策的改變，並正式下令所有選舉日後才收到的選票必須被獨立處理、計票。

報導表示，賓州接受含11月3日郵戳的選票截止時間最晚於1日下午5時，開票完成後若票差在0.5%以內將啟動重新計票。布瓦克5日表示，這些臨時選票與較晚寄達的郵寄選票數量不足以影響選舉結果，相當於否定了共和黨人針對計票疑慮的批評。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。