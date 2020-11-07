哈利夫婦人氣爆跌！　梅根成英國王室「人氣第二低」

▲哈利王子和妻子梅根，兩人在英國人氣急劇下滑。（圖／達志／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）退出王室後，積極在公眾議題發聲，梅根也在美國總統大選中投下一票，成為首位「干涉美內政」英國皇室成員。根據最新民調顯示「兩人在英國的人氣急劇下降」，知名王室傳記作家指出，問題可能出在英國民眾覺得被哈利王子與梅根背棄。

根據YouGov最新王室人氣數據調查顯示，哈利夫婦兩人自今年1月退出王室後，兩人在英國的好感度逐漸下降，陷入低靡。其中哈利在英國成年人中有47%的反感度、48%的好感度，淨得分（好感加反感）為1，和今年3月相比下降了19個百分點。而梅根的好感度僅有33%，反感度則高達59%，淨得分為-26，和今年3月相比下降了18個百分點。

值得一提的是，其他王室成員的人氣仍居高不下，最受歡迎的皇室成員是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）其公眾接受度為71%、第二名為威廉王子（Prince Williams）公眾接受度為69%、第三名則為凱特王妃（Kate Middleton）公眾接受度為62%。

