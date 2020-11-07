快訊／拜登9點發表演說！副手賀錦麗先登台　地點選在家鄉德拉瓦州

▲拜登6日晚間將發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《福斯新聞》最新消息指出，民主黨籍參選人拜登（Joe Biden）將於美東時間6日晚間8時（台灣時間7日上午9時），在其家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話。競選團隊表示，將由副手賀錦麗先致詞，接著才由拜登發表演說。

總統川普稍早也在推特發文警告，「拜登不該錯誤地宣稱自己是總統，若是如此我也可以這樣說。」同時強調所有選舉的法律程序正在進行中，一切才剛開始。

川普強調，選舉當晚他在所有未開票的州都遙遙領先，「但隨著時間流逝，這種領先優勢也奇蹟般地消失了。」也許這些線索會隨著展開法律程序而再度出現。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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