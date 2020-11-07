川普還有機會！　喬治亞州近9千張「軍人票」尚未寄達

▲喬治亞州寄出約1.8萬張選票給海外軍人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選3日結束至今，開票結果人未出爐。民主黨籍候選人拜登在喬治亞州的選情逆轉領先，不過該州還有約8890張的「軍人票」還未收到，若是能壓線寄達，還有機會替川普扳回一城。

根據BBC、CNN報導，喬治亞州在選前祭出了約18000張海外軍人選票，目前還有8890張未收到，若是能在3日前寄出，並在郵寄選票截止時間6日晚間收到，就能被算做有效選票。美國軍人一般來說都偏向支持共和黨，因此若有更大量的軍人票被算出，對於川普來說還有翻盤的機會。

不過，川普選後在推特發文怒嗆「軍人票都去哪了」，加上國防部長艾斯培（Mark Esper）與川普的關係不穩，正醞釀在選後請辭，這些因素都有可能衝擊到川普在軍隊的支持度。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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