拜登將發表演說！　川普怒警告：若他宣布勝選我也會

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨籍候選人拜登在賓州、喬治亞州的得票率逆轉領先,儘管喬治亞州宣布重新計票,他仍決定在美東時間6日晚間黃金時段(台灣時間7日上午9時至12時)發表演說。總統川普得知消息後,立刻在推特發文警告,拜登不該錯誤地宣布自己是總統,「我也可以這樣說。」

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!