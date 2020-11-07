選後72小時仍拉鋸！　美國「5大關鍵州」開票進度一次看

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選開票過程已逐漸進入尾聲，根據《福斯新聞網》統計，目前仍有5個州尚未完成計票作業，並暫時由民主黨候選人拜登以264票領先川普的214票。原本由川普佔有領先優勢的賓州、喬治亞州被逆轉，拜登距離白宮僅一州之遙。

各州目前平均仍有數萬至數十萬張不等的郵寄選票尚待處理，喬治亞州也因兩人差距過近，州長稍早宣布重新計票；最終開票結果恐還須等待一段時間才會出爐。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，僅報導拜登已取得253張選舉人票。

另外，由於阿拉斯加州只有3張選舉人票，即使率先開出也暫時無法影響結果。該州目前開出50％選票，川普得票率為62.1％，拜登得票率為33.5％，目前兩人相差5萬4610票。

▲美國總統大選開票地圖。（圖／ETtoday製作）



目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開98％選票，拜登得票率為49.5％，微幅領先川普的49.3％；約剩10萬張選票未開出，拜登領先約1萬5426票。

根據該州州法規定，若兩人差距小於或等於0.5％，便會直接重新計票，候選人也可向法院提出要求。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開99％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約17萬1000張選票未開出，川普領先約7萬6587票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，拜登得票率為49.4％，微幅領先川普的49.3％，目前兩人相差4124票；約1萬3000張選票未開出。喬治亞州州長稍早宣布，該州因兩人票數差距過近，將重新開始計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開87％選票，拜登得票率為49.8％，暫時領先川普的48％。內華達州選務委員表示，約有19萬張選票未開出；拜登領先約2萬2657票。

該州規定，敗選者可以在開票結束後3天內要求重新計票，不過得先支付保證金，若結果翻盤可領回。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90％選票，拜登得票率為49.9％，川普得票率為48.7％，目前兩人相差將近4萬票，約有25至27萬票尚待統計。

根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，因此票數有所落差。

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