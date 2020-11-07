女博士遭婆婆狠殺！狂斬10刀「頭頸剩皮」慘死　媽寶尪秒娶別人

▲徐女堅持嫁給家境貧困的董男，不料卻是惡夢的開始。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省一名31歲的徐姓女博士在大學任教時，因緣際會認識了董姓男同事，2人很快便墜入愛河，即使男方家境清寒，她仍堅持嫁給對方。沒想到，婆婆在雙方婚後堅持同住，還時常把媳婦反鎖門外，讓徐女氣得提出離婚，結果竟遭婆婆狠心殺害；而董男在妻子死後繼承全部財產，最後竟帶著錢另娶他人。

《網易新聞》報導，董崗彪1973年出生於山東濟寧，從小家庭貧困，但他仍靠著苦讀完成學業，之後成為常熟理工學院的大學教師，並結識了後來的妻子徐藝麗；由於2人都在同單位教書，經過朝夕相處後日久生情，即便雙方家境迥異，交往不久後仍決定結婚，而小倆口的結合也是標準的「鳳凰男遇上白富美」。

夫妻結婚之初，董崗彪帶著妻子住在教職員宿舍，日子過得還算美滿，誰知婆婆劉秀英卻硬要搬到南京和兒子同住，甚至把床鋪在2人旁邊一起睡，讓劉女深感困擾，但懦弱的媽寶丈夫卻沒有提出反對；徐藝麗的父母得知後，不僅出資給小倆口買了房，為了讓女婿母子安心，新房甚至只寫了董崗彪的名字。

▲劉姓婆婆的殺人手法極度凶殘。

沒想到，劉秀英事後依然黏著夫妻倆，甚至還變本加厲，把自己和前夫生的大兒子安排住在車庫，甚至不時將媳婦反鎖門外；徐藝麗事後多次向丈夫反映，豈料對方沒有作為就算了，竟然還對她家暴，種種不公平的對待讓人妻忍無可忍，決定狠下心結束這段婚姻，誰知此舉卻替她招來了殺身之禍。

2010年某日，劉秀英和兒媳婦在董崗彪出差期間發生爭吵，她一氣之下竟拿出預藏的汽油朝對方潑灑，接著趁徐藝麗倒地瞬間將其壓制在地，並朝著她的脖子連砍10多刀，導致被害人當場慘死，頭部和軀幹只剩一層皮相連。出乎意料的是，因劉婦患有癌症，後來雖被判死刑，但僅坐了2年牢就保外就醫；而董崗彪則繼承了妻子的財產，很快便另娶他人，內情引人遐想。

▲案發現場血跡斑斑。

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