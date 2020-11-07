　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女博士遭婆婆狠殺！狂斬10刀「頭頸剩皮」慘死　媽寶尪秒娶別人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

徐女堅持嫁給家境貧困的董男，不料卻是惡夢的開始。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

▲徐女堅持嫁給家境貧困的董男，不料卻是惡夢的開始。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖、文／CTWANT

大陸江蘇省一名31歲的徐姓女博士在大學任教時，因緣際會認識了董姓男同事，2人很快便墜入愛河，即使男方家境清寒，她仍堅持嫁給對方。沒想到，婆婆在雙方婚後堅持同住，還時常把媳婦反鎖門外，讓徐女氣得提出離婚，結果竟遭婆婆狠心殺害；而董男在妻子死後繼承全部財產，最後竟帶著錢另娶他人。

《網易新聞》報導，董崗彪1973年出生於山東濟寧，從小家庭貧困，但他仍靠著苦讀完成學業，之後成為常熟理工學院的大學教師，並結識了後來的妻子徐藝麗；由於2人都在同單位教書，經過朝夕相處後日久生情，即便雙方家境迥異，交往不久後仍決定結婚，而小倆口的結合也是標準的「鳳凰男遇上白富美」。

夫妻結婚之初，董崗彪帶著妻子住在教職員宿舍，日子過得還算美滿，誰知婆婆劉秀英卻硬要搬到南京和兒子同住，甚至把床鋪在2人旁邊一起睡，讓劉女深感困擾，但懦弱的媽寶丈夫卻沒有提出反對；徐藝麗的父母得知後，不僅出資給小倆口買了房，為了讓女婿母子安心，新房甚至只寫了董崗彪的名字。

劉姓婆婆的殺人手法極度凶殘。

▲劉姓婆婆的殺人手法極度凶殘。

沒想到，劉秀英事後依然黏著夫妻倆，甚至還變本加厲，把自己和前夫生的大兒子安排住在車庫，甚至不時將媳婦反鎖門外；徐藝麗事後多次向丈夫反映，豈料對方沒有作為就算了，竟然還對她家暴，種種不公平的對待讓人妻忍無可忍，決定狠下心結束這段婚姻，誰知此舉卻替她招來了殺身之禍。

2010年某日，劉秀英和兒媳婦在董崗彪出差期間發生爭吵，她一氣之下竟拿出預藏的汽油朝對方潑灑，接著趁徐藝麗倒地瞬間將其壓制在地，並朝著她的脖子連砍10多刀，導致被害人當場慘死，頭部和軀幹只剩一層皮相連。出乎意料的是，因劉婦患有癌症，後來雖被判死刑，但僅坐了2年牢就保外就醫；而董崗彪則繼承了妻子的財產，很快便另娶他人，內情引人遐想。

案發現場血跡斑斑。

▲案發現場血跡斑斑。

延伸閱讀
張嘴狂飄酸臭味！醫秒吐：像隔夜鹹水雞　超音波揭病因「肝全纖維化」
台南女中服毒猝死教師是好老師？　警：「當初沒公布就是因為他風評良好」
彰化母女「電梯詭脫衣」消失12年　高大成揭懸案「超毛真相」：應該過世了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
30億豪門千金床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」！　臥房曝光…她崩潰
快訊／史上最大宗！　警機場攔截走私子彈「10萬顆」
王雪紅「昔日股王」宏達電　至今市值蒸發超過1兆元
大法官下令！賓州選舉日後才收到的選票「必須分開統計」
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

北京啟動新冠疫苗接種　首波開放對象曝光

布依族女孩遭拐賣「沒有姓名」　枕下藏刀做噩夢35年

女博士遭婆婆狠殺！狂斬10刀「頭頸剩皮」慘死　媽寶尪秒娶別人

5嫩妹「肉體交疊」緊貼男騎士！極樂6貼畫面曝光　網：人生贏家

5.6萬人接種疫苗離境0確診！　劉敬楨：中國疫苗一定是可靠的

5罪連貪443億元！　山東恆豐銀行前董座蔡國華死緩

不管誰贏「反中已是主旋律」　包承柯：拜登理性未必親中

東森自然美益生菌「入口即化」　由外而內「大健康」零死角

把握「她經濟美麗財」　東森自然美登陸進博會秀「創新＋突破」

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

北京啟動新冠疫苗接種　首波開放對象曝光

布依族女孩遭拐賣「沒有姓名」　枕下藏刀做噩夢35年

女博士遭婆婆狠殺！狂斬10刀「頭頸剩皮」慘死　媽寶尪秒娶別人

5嫩妹「肉體交疊」緊貼男騎士！極樂6貼畫面曝光　網：人生贏家

5.6萬人接種疫苗離境0確診！　劉敬楨：中國疫苗一定是可靠的

5罪連貪443億元！　山東恆豐銀行前董座蔡國華死緩

不管誰贏「反中已是主旋律」　包承柯：拜登理性未必親中

東森自然美益生菌「入口即化」　由外而內「大健康」零死角

把握「她經濟美麗財」　東森自然美登陸進博會秀「創新＋突破」

才用3次「吹風機燒毀焦黑」　他嚇壞：娃娃機夾中的...萬人看傻

雙星仙子和美樂蒂限定店！Kiki、Lala娃娃飄仙氣　絨毛手提袋萌翻

川普急追！亞利桑那州「最後5%選票」拉鋸中　只差1％就逆轉

遇惡嫖客…她3度在兒面前遭性侵！老鴇擋不住也被關門硬來

迎接明年「自行車旅遊年」　林佳龍要組交通隊親自環島體檢

馬習會馬英九說「中華民國」　陳以信：蔡英文想辦蔡習會可問她

獨家直擊／石門驚見梅花鹿困海邊　太萌...民眾：鹿何時改喝海水

不斷更新／拜登「黃金時段」發表演說！喬治亞州膠著　川普：不放棄

兒偷抽菸沒證據！爸出「心機1招」抓到把柄　網驚呼：滿滿的套路

再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

大陸熱門新聞

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

酒駕殺2人　23歲千金砸大錢買命

女博士遭婆婆狠殺　媽寶尪繼承遺產秒娶別人

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

5嫩妹「肉體交疊」緊貼男騎士！極樂6貼畫面曝光　網：人生贏家

高三男暗戀生恨！刀插女神喉嚨噴血亡

6旬阿公按摩店買春！太賣力死在女技師身上

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

他爽中5千萬！2年後孤獨死在荒山上

酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金花錢買命成功逃死

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

5罪連貪443億元！　山東恆豐銀行前董座蔡國華死緩

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

票差太小　喬治亞州宣布重新計票

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

賓士妹本人現身回應　逆天美腿掀暴動

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

李榮浩得知楊丞琳踩空摔傷「又氣又心疼」

楊丞琳唱到一半　他突衝出來牽手擁抱！

女大生租房肉償！房東要求每月16次

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面