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美大選驚見「中國寄來的票」！業務證實：是順豐快遞

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特、新浪新聞）

▲美國選務機關出現順豐的郵件。（圖／翻攝自新浪新聞）

記者崔子柔／綜合報導

美國總統大選開票仍在進行中，《今日美國》（USA Today）4日就在網站直播選務機關的計票作業，其中一名工作人員從箱裡拿出中國「順豐快遞」的郵件包裝，快遞公司也證實，選票確實是從中國寄去美國。

喬治亞州亞特蘭大一名計票人員被拍到從選票堆中拿起中國「順豐快遞」（SF　EXPRESS）的郵件包裝，檢視完封面的資料後再放到一旁，讓網友感到震驚，因為順豐快遞並無支援美國境內郵寄選票。

根據新浪報導，順豐國際5日表示，該選票的確是從中國寄去美國，雖然沒有提供美國境內郵寄選票服務，但美國境內的分公司，除了美屬海外領地、美國非合併屬地之外，其他都是正常收寄狀態。

▲美媒直播畫面曝光。（影／翻攝自YouTube） 

路透先前報導，快遞公司無法提供選票寄送的服務，因為選務機關是根據「美國郵政的郵戳」為憑，其他寄送方式可能會被視為無效票。人在中國的美國公民要選擇提供國際快遞服務的公司寄票，美國駐中國各地領事館、大使館也都接受郵寄選票服務。

但雖如此，仍有不少民眾冒險透過快遞寄票，女神卡卡（Lady GaGa）大選日（3日）前一周就在推特PO文，貼出自己使用FedEx寄票的照片。

▼女神卡卡PO文。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特、新浪新聞）

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