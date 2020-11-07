不斷更新／拜登今演說！喬治亞重計票賓州擬跟進　川普：絕不放棄

▲拜登目前已264：214暫時領先川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統大選戰況激烈，截至7日為止，由於民主黨候選人拜登在賓州、喬治亞州等關鍵搖逆轉超前，目前以264張選舉人票：214票，暫時領先尋求連任的美國總統川普，拜登距離入主白宮僅差6票。目前最新消息，拜登將於台灣時間7日早上公開談話，而喬治亞州2人的票數也因為差距太近，目前決定要重新計票，甚至連賓州也有可能要重新計票。

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民主黨候選人拜登幾乎確定勝選，但美國總統川普仍不言退，再度聲明將採法律行動。然而，若川普陣營未能提出明確證據證明舞弊，將難獲得法院支持重新計票或宣告部分選票無效，逆轉情勢。

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營指出，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登今晚（台灣時間7日早上）將對全國發表談話。

▲美國總統川普。（圖／路透）

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川普因為在推特上發表爭議性言論，帳號一度遭到限制發文，解禁之後不但立刻推文連發，更飆罵賓州州長與賓州最高法院公然違憲。

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川普目前在賓州、喬治亞州等地選情遭到翻盤，不過還是有一線生機能夠跨過270票的當選門檻，這個關鍵就在亞利桑那的一個小郡，目前的計票作業，拜登在亞利桑那的領先正逐漸縮小當中。不過就在川普才剛飆罵費城投票有「很爛的黑歷史」之後，向來跟川普不對盤的CNN竟然也稱費城是「民主井噴之城」。

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拜登6日在喬治亞州、賓州拿下領先優勢，不過喬治亞州隨即宣布將「重新計票」。根據美國媒體最新消息，由於拜登、川普在賓州的差距非常小，賓州非常有可能也要重新計票。

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根據美國媒體最新消息，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）6日證實，由於競選中出現微弱優勢（兩名候選人票差太小），因此必須重新計票。他強調，這一次的競選結果「將對整個國家有巨大影響。」

▼賓州非常有可能也要重新計票。（圖／路透）