立冬怎麼補？吃「餃子」補耳朵還能禦寒　東漢醫聖2000年秘方曝光

▲相傳立冬吃餃子，能保護雙耳不被凍壞。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日氣溫越來越低，而今天（7日）就是農民曆裡的「立冬」，象徵季節將正式由秋入冬。在中國傳統習俗中，每逢立冬就是進補的日子，多數台灣人第一個想到可能是「湯圓」，然而在大陸北方卻是習慣吃「餃子」，除了有順應秋冬交替「交子之時」的意義，也有一說是和「東漢醫聖」張仲景傳下的秘方有關。

據了解，立冬是中國傳統上的二十四節氣之一，也是冬季的第一個節氣，干支歷戌月的結束以及亥月的起始，時間大約落在每年西曆11月7日至11月8日之間；從字面上涵義來看，立冬就是「冬季開始」的意思，而為了在「開始」這天討吉利，南方人會吃象徵「團圓」的湯圓，北方人則是習慣吃餃子。

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至於吃餃子的原因，除了立冬代表秋冬之交，取「交子之時」的諧音外，也有人說是因為大陸北方的天氣寒冷，若出門時沒幫雙耳做好保暖措施，耳朵常會被凍到沒知覺，甚至凍壞了都不知道，加上餃子的形狀和耳朵相似，所以民間才盛傳「吃餃子補耳朵」，可以保護雙耳不被凍壞，算是「以形補形」的例子。

另外，相傳東漢末年的名醫張仲景發現，許多窮苦百姓缺乏禦寒衣物，每逢嚴冬都被凍得受不了，讓他看了十分心疼，於是特地研製了「祛寒嬌耳湯」讓民眾暖身；根據傳說，祛寒嬌耳湯的做法是將羊肉、辣椒及中藥材切碎，包進麵皮後捏成類似耳朵的形狀，再下鍋烹煮至熟透，也就是現今「水餃」的雛形。

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