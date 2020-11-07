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「爺孫婚」超甜蜜！19歲嫩妹喜嫁89歲失智翁　友怒揭「可恥目的」

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相差70歲「爺孫婚」超甜蜜！少女喜嫁89歲失智翁　友人怒揭「可恥目的」

▲嫩妹嫁89歲老翁，看起來很甜蜜。（圖／翻攝Reddit，下同）

圖文／CTWANT

現代人對於感情的觀念越來越開放，身高不是距離，年齡更不是問題！美國阿肯色州一位89歲的爺爺娶了一名年僅19歲的嫩妻，從網路上瘋傳的甜蜜婚紗照可以看出2人相當幸福，不過近日新娘友人卻揭露新娘是為了錢才嫁給爺爺。

根據《7 News》報導，事發於今年9月，這對相差70歲的「爺孫婚」的甜蜜婚紗照也在網路上瘋傳，婚禮上新娘一位在新郎身邊，2人一起切下蛋糕，幸福洋溢的畫面令人稱羨。但就在婚禮過後不久，新娘的友人表示新娘曾在電話中告訴他「我嫁給了老人，未來將成為『唯一獲得財產』的人。」，甚至還在推特發文「在我30歲之前，每一天都更接近成為寡婦的那一天！」

相差70歲「爺孫婚」超甜蜜！少女喜嫁89歲失智翁　友人怒揭「可恥目的」

據了解，這位89歲的爺爺疑似患有失智症，而這名19歲嫩妻應該是爺爺的護士，靠著平日對爺爺的照顧擄獲了他的心，最終成為伴侶。而爺爺的妻子、孩子都已過世，因此這名嫩妻想達成繼承財產的意圖相當容易。

消息曝光後，許多網友紛紛留言抨擊，認為嫩妻的行為相當可恥，「這令人心碎」、「我希望有人介入並取消這場婚姻」、「她應該在牢裡」，同時也呼籲警方介入調查。

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