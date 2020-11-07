川普推特連發：賓州州長和州最高法院「公然違憲」

▲川普推特解禁立刻連發，飆罵賓州州長與州最高法院違憲。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

川普因為在推特上發表爭議性言論，帳號一度遭到限制發文，解禁之後不但立刻推文連發，更飆罵賓州州長與賓州最高法院公然違憲。

川普推特表示，「這是我們所知道的情況。我們必須回到州一級，了解這個煩惱最初是如何形成的。（賓州）州長沃爾夫（Tom Wolf）和州最高法院公然違反美國憲法，制定這些規章制度的權力是屬於立法機關的。」

川普稱：「他們無視這一點，無視憲法。現在，我們把它帶到了計票所，令人憤慨的是，作為誠信和透明哨兵的觀察員被排除在外。賓州以一種可怕的無法無天的方式做事，希望這一切能在美國最高法院得到糾正。」

川普說，「另外，這些過了選舉日的遲到選票是非法的，這在總統大選之前就說過了。最高法院在特殊情況下能夠在幾天內做出決定。」

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