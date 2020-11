川普推特連發：賓州州長和州最高法院「公然違憲」

▲川普推特解禁立刻連發,飆罵賓州州長與州最高法院違憲。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

川普因為在推特上發表爭議性言論,帳號一度遭到限制發文,解禁之後不但立刻推文連發,更飆罵賓州州長與賓州最高法院公然違憲。

川普推特表示,「這是我們所知道的情況。我們必須回到州一級,了解這個煩惱最初是如何形成的。(賓州)州長沃爾夫(Tom Wolf)和州最高法院公然違反美國憲法,制定這些規章制度的權力是屬於立法機關的。」

川普稱:「他們無視這一點,無視憲法。現在,我們把它帶到了計票所,令人憤慨的是,作為誠信和透明哨兵的觀察員被排除在外。賓州以一種可怕的無法無天的方式做事,希望這一切能在美國最高法院得到糾正。」

川普說,「另外,這些過了選舉日的遲到選票是非法的,這在總統大選之前就說過了。最高法院在特殊情況下能夠在幾天內做出決定。」

►「臉部膠囊」超級殺!

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the