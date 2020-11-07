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76歲老母自首「我勒死100公斤酗酒兒子」！法庭不信　獲判無罪

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南韓一名76歲的母親聲稱自己用毛巾勒死了50歲的酗酒兒子。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

南韓1名76歲的老母親向警方自首，聲稱自己親手結束了50多歲兒子的生命，然而整起案件進入法庭程序後，法院認為身材嬌小的母親難以獨自勒死超過100公斤的兒子，因此判決無罪。

今年4月21日，76歲的母親向警方報案，表示自己受不了不去工作、整天只知道喝酒的兒子，因此用燒酒瓶打了他的頭後，再用毛巾勒斃。兒子被送往醫院搶救後不治身亡，母親也因此被起訴。

然而案件進入司法程序後，法官認為母親體型相當瘦弱，幾乎不可能自己一人勒死體重超過100公斤的兒子，且當天死者的妹妹有跟死者大吵，又無法合理地說明吵架後離家出走的情況，甚至表示「哥哥是因為自己也想死才沒有反抗」，可信度極低的證詞讓法官存疑。

由於不排除當時現場有第3人作案、或者母親是在替親人掩蓋罪行的可能性，最終法庭判決母親無罪。無罪宣判後，老母親當場流下了眼淚，檢方則表示需確認判決書結果後再決定是否上訴。

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