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慧眼看天下／川拜激鬥陷膠著 是誰害川普丟了選票？

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新聞節目中心／綜合報導

全球矚目的美國總統大選終於在11月3日落幕，這次美國具有投票資格的公民約有2.4億人，總計有1億320萬選民選擇提前投票，這個人數相當於2016年美國總統選舉投票人數的八成，創下美國有史以來的第一次。而投票踴躍的人數，意味著計票時間可能延長，更不用說還有那些選擇郵寄投票的選票。所以一如預期，美國總統選舉的開票日變成了開票週，但選情出乎意料地膠著。《慧眼看天下》第121集，就邀請到美麗島電子報吳子嘉董事長以及政治大學國關中心研究員嚴震生教授，與主持人黃寶慧一起深度分析美國選情。對於川普提出的「驗票」要求，嚴震生教授表示，以威斯康辛州來說，如果雙方差距在0.5%之間，州政府就會自動幫候選人進行驗票，雙方差距不到1%的話，候選人提出驗票也是可被接受的。但是2018年的前例，當時威斯康辛州前州長沃克（Scott Walker）投入州長選舉，也是票數輸得不多，所以提出驗票要求，可是驗完之後，只有130票有些改變，目前以川普落後的票數來說，要想靠「驗票」來翻轉選情，可能只是徒勞無功。

▲▼川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）
▲川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）

美國選舉存在「詐欺」行為?
對於川普來說，這場總統選舉是不能輸的一場戰役，當初競選期間，即使染上新冠肺炎，為了拼選舉，川普硬是住院三天就奔回白宮演出強勢回歸，如今走到結果這一步，他應該是迎接勝利的到來，怎麼會是搖擺州的選情翻轉，讓他輸給拜登？於是，美東時間11月4日的凌晨，川普舉行記者會，發表全國演說，痛批美國總統大選存在「詐欺」行為，還說「將去最高法院訴請停止所有計票，並裁斷選舉結果。」

川普一連串的行為，讓美麗島電子報吳子嘉董事長感到擔憂，因為有媒體報導，美國司法部在一封電子郵件中向聯邦檢察官宣稱，為調查潛在的選票欺詐行為，法律允許他們派出武裝聯邦官員至美國各處的投票站。以川普的性格來看，如果真要跟拜登纏鬥到底，未來會演出什麼樣的戲碼，恐怕都值得大家密切的觀察。

吳子嘉也表示現在美國總統選舉結果還未正式出爐，但是已經傳出德意志銀行可能會在美國總統大選過後，收回對川普家族總計三億四千萬美金的貸款，銀行選在這麼敏感的時機，對外放出這樣的消息，是否有其他的弦外之音，也值得玩味。

▲▼《慧眼看天下》邀請吳子嘉、嚴震生一起分析美國總統膠著的選情
▲《慧眼看天下》邀請吳子嘉、嚴震生一起分析美國總統膠著的選情

拜登登上衛冕者寶座 怪川普的性格毀了一切!?
這場一開始就打著「守衛美國靈魂」的選舉，川普跟拜登的人設就成為各界時不時拿出來消遣的話題，很多人甚至認為這是一場「川普」與「反川普」的公投，如今川普迎來這樣的結局，多少也是性格決定一切的結果。

主持人黃寶慧就在節目中快速的介紹了拜登的小故事，讓觀眾能多認識這位在台灣比較陌生的美國政治人物。原來拜登是全美國最年輕的參議員，在他當選參議員的那年，遭逢人生很大的不幸，一場車禍奪走他的妻子跟女兒，活下來的兩個兒子身受重傷，當時他為了孩子一度打算放棄公職，最後還是被勸進。即使單親爸爸難為，拜登為了照顧孩子，每天選擇坐火車從德拉瓦州到華盛頓去工作，照顧孩子親力親為的韌性，真是少見的好爸爸代表。

嚴震生教授也補充說明，拜登雖然是民主黨黨員，但是卻能和共和黨的官員一起合作，可以想見他的個性是相對比較圓融，不過因為這次美國社會對立的情況非常嚴重，拜登的美國總統之路不見得好走，畢竟橫阻在拜登眼前的難題，並不是如他競選時時常說的那句「我是民主黨的候選人，但是我當選了以後，我會照顧那些不投票給我的人」那樣簡單。所以即使拜登現在看起來是勝券在握，這個美國總統的位置並不如外界想像的好做。

▼完整節目內容，將會於11月07日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第121集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。  

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