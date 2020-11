「強人絕望的終戰」！衛報：川普白宮演說是虛假聲明　恐引發暴動

▲大部分的外媒都認為,川普日前發表的演說是一個虛假聲明。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統川普在美東時間5日晚上6點30分在白宮發表的演說被大部分美媒抨擊為「危險而不誠實的看法」。《衛報》將川普此舉形容為「強人絕望的最後一戰」,並認為這是川普企圖恐嚇和阻止媒體在接下來宣布拜登勝出的計畫。

據《衛報》報導,川普冒著可能引發支持者抗議和暴力行動的風險,也要在演說中發出虛假聲明,「如果算上我輕鬆獲得的合法選票,我就會很輕鬆獲勝,但如果你算上非法選票,他們正試圖偷走我們的選票」,鼓勵他的支持者將拜登的領先視為「非法」行為。

