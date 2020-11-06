選情低靡共和黨員裝死不支持　川普次子痛批：拿出點骨氣來

▲2020美國大選選情至今由拜登佔優。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選邁入第三天，截至台灣時間6日21時30分為止，民主黨候選人拜登以264選舉人票佔據優勢，但選舉過程傳出多起計票爭議，除了川普揚言訴諸法院爭取公道外，川普的兩位兒子也在推特上大吐苦水，指責多數共和黨員的不作為，並要求這些然應與川普站在同一陣線。

川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）表示，共和黨這些2024年美國總統大選的潛在候選人「完全沒有採取行動」，明明就有一個完美的平台可以表達自己是有能力，並且願意去戰鬥的，但他們卻因為那些暴徒媒體而畏懼了。他更怒批，這些共和黨員可以繼續袖手旁觀，父親將會像往常一樣繼續戰鬥。

川普次子艾瑞克（Eric Trump）則指出，共和黨員在哪裡！有點骨氣，出來打擊這些詐欺的行為。

在艾瑞克發文不久後，又轉貼了福斯新聞的報導，感謝共和黨籍眾議院議員吉姆·喬丹

（JIM JORDAN）與斯科特·佩里（Scott Perry）這兩位對於川普的支持。

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.



They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.



Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020