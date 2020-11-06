快訊／差距再拉大！拜登喬治亞州「領先破千」　川普危險了

▲拜登。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）最新消息，民主黨總統候選人拜登的喬治亞州普選票來到244萬9580張，現已超越現任總統川普1096票。

據報導，截至台灣時間19時30分為止，拜登在喬治亞州拿下244萬9580張普選票；川普則是維持244萬8454張普選票。依據美國大選，候選人取得270張選舉人票就能入主白宮。據福斯新聞，拜登現擁有264張選舉人票，川普則有214張選舉人票，一旦拜登確定成功拿下擁有16張選舉人票的喬治亞州，就達到當選門檻。

川普目前勝出州

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞州：5票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

堪薩斯州：6票（2016年由共和黨獲勝）

南達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

路易斯安那州：8票（2016年由共和黨獲勝）

懷俄明州：3票（2016年由共和黨獲勝）

猶他州：6票（2016年由共和黨獲勝）

北達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

密蘇里州：10票（2016年由共和黨獲勝）

愛達荷州：4票（2016年由共和黨獲勝）

俄亥俄州：18票（2016年由共和黨獲勝）

德州：38票（2016年由共和黨獲勝）

愛荷華州：6票（2016年由共和黨獲勝）

蒙大拿州：3票（2016年由共和黨獲勝）

內布拉斯加州：3票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：1票（2016年由民主黨獲勝）

拜登目前勝出州

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

新罕布夏州：4票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

科羅拉多州：9票（2016年由民主黨獲勝）

新墨西哥州：5票（2016年由民主黨獲勝）

紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）

加州：55票（2016年由民主黨獲勝）

奧勒岡州：7票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓州：12票（2016年由民主黨獲勝）

亞利桑那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

明尼蘇達州：10票（2016年由民主黨獲勝）

夏威夷州：4票（2016年由民主黨獲勝）

內布拉斯加州：1票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：3票（2016年由民主黨獲勝）

密西根州：16票（2016年由共和黨獲勝）

威斯康辛州：10票（2016年由共和黨獲勝）