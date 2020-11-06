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川普「最高法院」殺手鐧可奏效？　美媒分析：機會渺茫

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▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

▲川普在選戰中暫居劣勢。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選仍持續進行中，稍早民主黨總統候選人拜登在喬治亞州成功超越川普1096張普選票，離勝出又更進一步。川普曾在演說中提及，此次大選存在諸多弊端，將訴請最高法院主持公道，但外媒分析，川普這項策略，不太可能改變2020年的選舉人團結果。

其實這不是川普第一次表明，希望將紛爭訴諸最高法院，早在9月23日他就曾公開表示，希望可以盡快填補已逝大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg ），因為他希望可以把「有關誰可以贏得白宮的爭執」交由最高法院解決。

隨後在川普的施壓之下，由他提名的保守派法官巴瑞特遞補最高法院大法官金斯柏格一案順利通過，美國聯邦最高法院當中共有3名由川普任命的大法官，對於大選無疑是一項有力的幫助。

對此，美國全國廣播公司（NBC）分析，包括總統在內，沒有任何人有任何機制可以讓最高法院停止某個州的計票工作。此外，隨著票數統計的流程越接近尾聲，現有的法律機制也越來越難以更改選舉結果。

NBC強調，不論最高法院會不會在適當的時機出手幫助川普，能夠實施這項計畫的可能性每分鐘都變得更加渺茫，「川普訴諸最高法院的策略，能夠更改2020年選舉人團的結果可能性極低」。

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