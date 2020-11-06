川普告上高院恐延長選舉　美國之音：「4個關鍵時間」決定誰勝選

▲川普將選票戰上升成司法戰，恐怕將讓選舉增添更多變數。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美選進入「選舉週」第三天，拜登目前以264票的優勢領先川普的214票，但川普向美國最高法院提出申訴，認為這場選舉充斥著舞弊行為，要求司法介入阻止計票作業。美國之音報導，總統此舉無疑將拉長這場選舉的作業時間，讓美國到2021年才會有「最終獲勝者」，還提出了幾個選舉中必須注意的關鍵時間點。

據美國之音報導，根據美國法律，今年各州必須在「安全港最後期限」12月8日前就解決所有有關選舉團隊和選舉人的爭議，並選出選舉人以在12月14日投選出總統。

根據《憲法》，不論民眾的投票狀況如何，若州內未在安全港最後期限前作出決定，州議會就有權決定具爭議性的選舉結果無效，並自行選擇選舉人參加12月14日的總統投票。選舉人有權利投票給原先承諾的總統候選人，但他們也可以選擇拒絕投票，進而導致總統選舉的結果翻盤。

選舉人票數統計將由新一屆國會在1月6日進行，當天也將公佈萬眾矚目的總統名單。根據美國憲法第12條修正案，如果這時候的票數出現平手，或是未有候選人獲得多數票，那國家將展開「臨時選舉」，讓眾議院決定總統人選，參議院則將決定副總統由誰出任。

▲在目前戰況激烈的賓州和密西根州，選民要求每一張票都被計入，希望自己的聲音能被聽見。（圖／路透）

以目前國會改選的選情看來，兩院很有可能將再次出現由不同黨把持的情形，因此若選舉最後真的交由兩院決定，很有可能會出現總統和副總統來自不同黨的局面。

不過，任何的選舉爭議都必須在1月20日前解決，因為這天是憲法規定現任總統任期結束的日子。如果到了1月20日，國家對於選舉結果還存有爭議，那根據《總統繼任法》規定，現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將出任代理總統。

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