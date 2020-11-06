前川普策士班農：推特在總統發文「貼警告標籤」　應逮捕執行長

▲前白宮首席策略顧問班農稱，應該逮捕推特執行長，並且斬首防疫專家佛奇與FBI局長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

前白宮首席策略顧問班農（Steve Bannon）於5日表示，美國司法部長（William Barr）應該逮捕推特執行長多西（Jack Dorsey），因為他在推特上設立審查措施，限制了有關選舉的部分推文。據報導，川普於4日發出的推文中有6則可能誤導選舉，違反推特的誠信使用原則，被貼上了含有爭議內容的警告標示。

根據《華盛頓郵報》報導，川普的前首席顧問班農5日於電視節目中表示，推特執行長多西遏制了總統的發言應該被逮捕，「他們要拿下美國總統並壓制言論自由，這個時候若沒有打電話給（司法部長）巴爾，就是派聯邦法警去舊金山逮捕多西。」

▲推特執行長多西（Jack Dorsey）。（圖／路透）

報導指出，川普於4日發出的16則推文中有6則都被貼上了含有爭議內容的警告標示，可能誤導選舉或其他公民程序，同時也被禁止轉發。不過推特並沒有撤下川普的任何推文，也允許這些推文被引用，而非單純轉發，但引用後的貼文依然會附上警告標示。

另外，根據CNN報導，班農還將矛頭指向防疫專家佛奇（Anthony Fauci）博士與聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray），在節目直播中建議兩人應該斬首，相關節目片段放上Facebook近10小時後，被以煽動暴力維由刪除，班農在YouTube的直播頻道與一個Twitter帳戶都被永久性地關閉。

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