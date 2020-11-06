快訊／拜登喬治亞州成功超車！　領先川普917票

記者詹雅婷／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）最新消息，民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州喬治亞州的普選票，現已超越現任總統川普，截至台灣時間6日下午5時30分左右，拜登領先917票。事實上，不到1小時之前，川普仍些微領先拜登463票，但依據最新數據，拜登反超川普，把喬治亞州紅天變藍地。

▲民主黨總統候選人拜登。（圖／路透社）

據福斯新聞數據，拜登得票率為49.39%，拿到244萬9371張普選票，川普得票率為49.37%，普選票數為244萬8454張。

依據美國大選，候選人取得270張選舉人票就能入主白宮。據福斯新聞，拜登現擁有264張選舉人票，川普則有214張選舉人票，一旦拜登確定成功拿下擁有16張選舉人票的喬治亞州，就達到當選門檻。

▼ 拜登在喬治亞州逆轉勝。（圖／記者王佩翊攝）

▼拜登在喬治亞州得票率領先川普。（圖／翻攝自福斯新聞）

川普幕僚先前受訪時表示，喬治亞州選情告急，但他們還沒接受失敗，「川普沒有犯錯的餘地，喬治亞州非常重要。」共和黨日前向當地法院提起訴訟，要求法官發布命令，針對大選日當晚7點以前收到之選票，進行暫停計票、保存並開始重投計票的作業，但遭到駁回。

川普目前勝出州

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞州：5票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

堪薩斯州：6票（2016年由共和黨獲勝）

南達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

路易斯安那州：8票（2016年由共和黨獲勝）

懷俄明州：3票（2016年由共和黨獲勝）

猶他州：6票（2016年由共和黨獲勝）

北達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

密蘇里州：10票（2016年由共和黨獲勝）

愛達荷州：4票（2016年由共和黨獲勝）

俄亥俄州：18票（2016年由共和黨獲勝）

德州：38票（2016年由共和黨獲勝）

愛荷華州：6票（2016年由共和黨獲勝）

蒙大拿州：3票（2016年由共和黨獲勝）

內布拉斯加州：3票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：1票（2016年由民主黨獲勝）

拜登目前勝出州

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

新罕布夏州：4票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

科羅拉多州：9票（2016年由民主黨獲勝）

新墨西哥州：5票（2016年由民主黨獲勝）

紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）

加州：55票（2016年由民主黨獲勝）

奧勒岡州：7票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓州：12票（2016年由民主黨獲勝）

亞利桑那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

明尼蘇達州：10票（2016年由民主黨獲勝）

夏威夷州：4票（2016年由民主黨獲勝）

內布拉斯加州：1票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：3票（2016年由民主黨獲勝）

密西根州：16票（2016年由共和黨獲勝）

威斯康辛州：10票（2016年由共和黨獲勝）

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