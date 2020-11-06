快訊／喬治亞州準備翻盤？　川普只領先拜登665票

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選喬治亞州選情激烈，依據美國有線電視新聞網（CNN）最新開票數據，總統川普只領先民主黨對手拜登665票。目前2人得票率均為49.4%，川普拿到244萬8183票，拜登則有244萬7518票。

依據州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）稍早消息，還有1萬4097張選票尚待清點。克萊頓郡最新消息指出，郡內還有3500張郵寄選票等待清點，直到計票作業結束，團隊才會結束手邊工作。文中提及，克萊頓郡政治立場傾向民主黨；CNN記者約翰金（John King）先前分析，這可能危及川普的競選連任之路。

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開90％選票，川普得票率為49.6％，暫時領先拜登的49.2％；約17萬5880張選票未開出，川普領先約2萬6132票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬4097張選票未開出，不過川普已逐漸被拜登追上，僅領先1267票。不過，根據CNN最新數據，目前2人僅差665票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州選務委員表示，約有20萬張選票未開出；拜登領先約1萬1438票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90%選票，拜登得票率為50.1%，川普得票率為 48.5%，由拜登領先1.6個百分比，約4.6萬票。

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