疫情重創世界經濟　台灣獨自「GDP正成長」！圖表上變超邊緣

▲美國一份經濟學報告中稱讚,台灣及早部署防疫措施,將疫情死亡人數與經濟損失降到最低。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者張寧倢/綜合報導

自全球新冠肺炎疫情爆發以來已累積約4870萬例確診、123萬人死亡,許多國家也因此受到經濟重創。史丹佛大學與賓州大學2位經濟學教授9月聯合發表一份以《總體經濟結果與COVID-19:進度報告》為題的報告,在一張呈現30餘國GDP損失與確診死亡率的圖表中,台灣是唯一經濟衰退率為負值的國家。

此報告由史丹佛大學經濟學教授瓊斯(Charles I. Jones)與賓州大學經濟學教授費南德斯-維拉韋德(Jesús Fernández-Villaverde)共同研究,並發表於史丹佛經濟政策研究機構以及華府智庫「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research,NBER),其中提到台灣透過良好的政策,將因新冠肺炎導致的死亡與經濟損失降至最低。

▲台灣是圖表中唯一GDP為「-1」且死亡率近乎0的國家。(圖/翻攝自Macroeconomic Outcomes and COVID-19:A Progress Report)

報告使用來自OECD的30多國2020年的GDP數據,以及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的確診死亡數據,做出一份新冠肺炎死亡與GDP的關係圖,表中縱軸為GDP損失、橫軸為每百萬人中因染疫而死亡的人數,而台灣雖未在OECD中卻被額外納入研究,在圖表中可以看出,台灣是唯一「GDP正成長」的國家。

該報告提到,比利時是確診死亡率最高的國家,每100萬人就有超過800例確診死亡。而西班牙則為經濟衰退最多的國家,GDP損失高達7%。其他包括韓國、印尼、挪威、日本、中國、波蘭與德國等雖然表現都在水準之上,但GDP仍有1%的衰退。值得一提的是瑞典,雖確診死亡率高,但經濟衰退率卻在控制中。

布魯金斯經濟學會(Brookings Econ)於9月24日一則推文中稱,台灣是世界唯一「正成長」的國家,讓佛州大學沃靈頓商學院(Warrington College of Business Management)經濟學博士寶琳(Dr. Amanda J. Phalin)也驚嘆,「哇!台灣!」此外,報告也指出,台灣、中國、南韓等地及早採取了非藥物性干預措施(NPIs),如佩戴口罩、高齡者防護、限制室內接觸與廣泛檢疫等。

“Good outcomes really are possible. It wasn’t the case that we all got hit with this thing and we all had bad outcomes,” said @ChadJonesEcon RE: his #BPEA study on macroeconomics of #COVID19. Read it: https://t.co/5AEDnsyKPf & watch the presentation live: https://t.co/S9FCKvpW2i pic.twitter.com/yyokeejEoy