裝白富美交友勸「加入投資網」　竹科工程師匯款「網站消失」

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有詐騙集團利用帥哥、美女圖在網路交友，事後誆騙被害人投資「虛擬貨幣」賺取匯差，起初被害人投資3千元後，再調整後臺讓被害人以為獲利繼續投資，最後關閉網頁後消失，不法獲利達5千萬元。

警方調查，30歲的余姓主嫌夥同5名共犯，在網路上以帥哥、美女照片網路交友，最後再虛構出可以快速獲利的「TINANCE」投資網站，讓被害人以3千元開戶。



▲警方逮捕余姓嫌犯等6人，訊後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人開戶之後，再從後台調整讓被害人以為獲利，最後繼續將資金投入，有被害人單筆就投資數十萬元，最後余男等人在把網站關閉，讓被害人血本無歸，且被害人中不乏護士以及竹科工程師。

警方日前兵分多路，逮捕余男等6人，並起出比特幣BTC、泰達幣USDT、乙太幣ETH等網路貨幣，折合約新台幣350萬元。

另查扣現金新台幣13萬多元及涉案行動電話12支、平板電腦、筆記型電腦、電腦主機、金融卡、存摺、教戰守則等證物。

▲余嫌等人在網路上假交友，趁隙推薦詐騙投資平台吸引被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，由余嫌策畫「TINANCE」虛擬貨幣詐欺平台，詐騙贓款並由余嫌利用虛擬貨幣平台、網路銀行進行洗錢、地下換匯。另還指派集團成員擔任車手赴大陸、香港洗錢換匯，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》以及銀行法等罪嫌送辦。

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