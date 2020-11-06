美國大選「陷膠著」超過28小時！5大關鍵州最新開票進度一次看

記者王佩翊／編譯

美國總統大選開票過程已逐漸進入尾聲，根據《福斯新聞網》統計，目前仍有5個州尚未完成計票作業，並暫時由民主黨候選人拜登以264票領先川普的214票。由於雙方已經超過28小時沒有更新選舉人得票數，選戰陷入膠著，各界都等著看究竟剩下的州當中，哪個州的開票結果會率先出爐，以下為您整理5大關鍵州的計票進度。

▲美國總統大選陷入膠著，拜登只差6票就能取得入主白宮的門票。（圖／路透）



根據《福斯新聞網》、《美聯社》統計， 拜登已經拿下擁有11票的亞利桑拿州，以264票領先川普的214票，不過其他美媒則尚未跟進開出亞利桑那州，僅報導拜登已取得253張選舉人票。另外，由於阿拉斯加州的選舉人票僅3張，因此即使阿拉斯加率先開出也暫時無法影響結果。

▲根據《福斯新聞網》報導，目前仍有5個州尚未開出結果。（圖／ETtoday製作）



亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90%選票，拜登得票率為50.1%，川普得票率為 48.5%，由拜登領先1.6個百分比，約4.6萬票。

雖然《福斯新聞網》與《美聯社》已率先公布拜登拿下亞利桑那州，但由於亞利桑那州有許多永久不在籍選民，這類選民的支持者多為共和黨，因此尚未開出的郵寄選票有可能翻轉局勢。

賓州（20張選舉人票）

目前已開90％選票，川普得票率為49.6％，暫時領先拜登的49.2％；約17萬5880張選票未開出，川普領先約2萬6132票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）



目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬4097張選票未開出，不過川普已逐漸被拜登追上，僅領先1267票。

內華達州（6張選舉人票）



目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州選務委員表示，約有20萬張選票未開出；拜登領先約1萬1438票。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢