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拜登最快6日發表重大談話　華郵：美國特勤局今起加強保護

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記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選戰情白熱化，現由民主黨總統候選人拜登暫時領先現任總統川普。2名知情人士如今透露，美國特勤局計畫自6日起加強保護拜登相關作業，為未來可能勝選做好準備，而拜登最快會在6日發表重要談話。

▲▼拜登，biden。（圖／路透社）

▲民主黨總統候選人拜登。（圖／路透社）

華盛頓郵報報導，拜登陣營為了迎接可能的勝選到來，現正加強相關準備作業，可能最快6日對外發表重要談話，且會繼續使用德拉瓦州城市威爾明頓（Wilmington）的會議中心至少1天。

在消息通報至美國特勤局後，知情人士透露，特勤局現正一組探員前往威爾明頓市，自6日開始加強保護拜登。對此，特勤局發言人米爾霍恩（Catherine Milhoan）拒絕評論，僅強調特勤局不會公開討論總統或其所保護候選人的安全計畫。

美國特勤局肩負的任務重大，除了要保護正副總統及其家屬之外，也要保護總統候選人及其配偶，以及正副總統當選人。

CNN指出，儘管美國現已是凌晨時分，但民主黨陣營目前仍在關注最新開票狀況，特別是占有20張選舉人票的賓州。記者傑森卡羅（Jason Carroll）分析，拜登可能在6日就能拿下270張選舉人票；依據民主黨競選團隊的說法，當所有選票計算完畢後，拜登將在賓州取得決定性勝利。

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出稿 14：28
更新 15：14

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