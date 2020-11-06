川普和拜登的勝選路還差哪些州？　衛報：賓州是最關鍵戰場

▲《衛報》分析，拜登（左）目前要入主白宮的簡單度比川普來得高（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美選進入「選舉週」第三天，拜登目前以264票的優勢領先川普的214票。根據《福斯新聞》最新統計，目前勝負仍未定的州還有阿拉斯加州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州和內華達州。《衛報》最新分析，川普和拜登可以通過贏得哪些州走向白宮，結果其中最關鍵的戰場要數擁有20張選舉人票的賓州。

▲川普目前獲得了214張候選人票。（圖／路透）

川普保「位」戰危機重重，若再丟賓州恐失守白宮

川普距離關鍵的270張候選人票還缺53張，與拜登的差距極大，因此除去共和黨的鐵票倉阿拉斯加外，他仍需贏得賓州和其他3個州才有可能入主白宮。

但目前的選情看來，他除了在北卡搶得領先2個百分點的優勢外，賓州和喬治亞州都被拜登緊追在後，而且民主黨在費城和匹茲堡的選票仍未被統計，這意味著川普可能難以維持在賓州的微弱領先優勢。

▲川普目前獲得了264張候選人票。（圖／路透）

拜登機會高，即使丟失賓州仍可靠內華達輕鬆勝選

拜登比川普距離白宮更靠近，他只需要再拿下6張選舉人票，總統夢幾乎就要達成了。目前他在賓州所獲得的選票與川普差距不大，若他能靠著尚未開票的費城和匹茲堡反超，並拿下賓州的20張候選人票，那民主黨將獲得夢寐以求的壓倒性勝利。

不過，若是拜登丟失賓州，他還是可以通過目前略微領先的內華達州入主白宮。另外，如果拜登能在「紅州」喬治亞或北卡羅來納中勝出的話，那幾乎可以肯定，他將在所有州獲勝。

▲美選新進展。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

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