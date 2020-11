紐約爆示威「吐警察口水」24歲女遭強壓在地　川粉在各州持槍抗議

▲川普支持者在多個州發起了示威抗議,部份人士甚至攜帶槍支到場。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國曼哈頓4日晚間爆發街頭反警示威,24歲女子辛格(Devina Singh)對著全副武裝的警察大吼,「去你的法西斯!」還朝他臉上吐口水,隨即遭警逮捕。紐約警方在連續兩日的示威中共逮捕了78人。另外,因大選引發的示威活動也逐漸在各州擴大,包含在賓州、威斯康辛、亞利桑那與內華達州都有抗議者聚集。

根據《紐約郵報》報導,紐約警方表示,一群左翼反警察抗議者4日晚間在西村(West Village)放火、大聲叫喊並與警員發生衝突,共有60人被捕。其中住在賓州的辛格聲稱,警察用自行車攻擊人民,對著警察辱罵,「去你的法西斯!」甚至還吐口水在警察臉上,隨後立刻遭壓制在地。據悉,辛格9月也因非法集會被逮捕過,當時還在IG上PO文炫耀。

▲參與示威的川普支持者。(圖/路透)



據警方說法,隔一天的5日晚間示威者仍然走上紐約街頭,某位男性於曼哈頓下城(Lower Manhattan)將一名紐約警察推倒在地,並試圖用鐵鍊勒死這名警察。同時,紐約公共辯護律師威廉(Jumaane Williams)與其他幾名記者也與警方發生衝突,過程中警察把警用自行車當作盾牌,將威廉等人向後推擠。消息人士指出,第二天晚上的示威約有18人被捕。

Tonight, while performing their duties near Bond St & Broadway in Manhattan, an officer was pushed to the ground & had this chain pressed against his throat. The suspect was apprehended & will be charged with assault, criminal possession of a weapon & attempted strangulation. pic.twitter.com/QuWAosMAAP