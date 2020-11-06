拜登到底253票或264票？關鍵在亞利桑那州　福斯CNN說法不一

▲美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國總統大選的計票仍未完成，民主黨總統候選人拜登雖已逼近當選門檻的270張選舉人票，但他目前究竟是拿到264張還是253張，美國各媒體卡在亞利桑那州的認知不同而分歧。

關鍵戰區亞利桑那州握有11張選舉人票，若算給拜登（Joe Biden）就是拿下264張，等於只要再拿下所剩幾個搖擺州其中一個，就能邁過270張的當選門檻。

包括美聯社、彭博（Bloomberg）、福斯新聞（Fox News）都採列拜登已拿264張票；但美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報、華盛頓郵報及美國三大廣播公司新聞網等，都不把亞利桑那州歸給拜登。

美聯社是在當地時間4日凌晨2時50分，根據當時亞利桑那州已開完80%的選票後指出拜登領先約13萬票（約合領先5個百分點），認為亞利桑那已歸拜登所有。

亞利桑那州的票數引發混淆，部分原因是傳統出口民調機構「艾迪生研究」（Edison Research）先前出了一個錯，高估亞利桑那州已開票數的百分比。艾迪生研究雖已更正，但美聯社卻沒採用其數據，堅持自己的預測看法。

根據「紐約時報」最新估算，亞利桑那州目前只開完90%的選票，拜登還領先約4.6萬票，相當於1.6個百分點。

▲美國總統川普。（圖／路透）

紐時指出，亞利桑那州目前的待開票主要是3類：部分在投票日前最後幾天才送到的郵寄選票、投票日當天才寄出的郵寄選票以及臨時選票（provisional votes，選民到投票所投票時名字不在登記簿上，雖仍可投票，但這類票要在查明投票者是合格選民後才能算數），通常這3類多屬民主黨選民，但這回沒那麼明顯。

紐時分析，亞利桑那州有很多永久不在籍選民，都會自動透過郵政進行不在籍投票，這類登記選民裡共和黨比民主黨多，今年民主黨的選民會極快寄出選票，因此先開的郵寄選票會讓民主黨領先，因此不知有無寄出選票或在投票日當天才投寄者大多為共和黨人，若有寄出選票，剩下待開選票裡很可能對川普有利。

紐時指出，從選前能掌握的資料可得知，最後幾天才寄出選票的登記選民裡，共和黨人比民主黨人多了約兩成，現在論斷亞利桑那州誰屬還太早。

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