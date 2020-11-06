市值10億鎂！全球第4多比特幣錢包突遭領空...美司法部查扣暗網

▲全球第4多的比特幣錢包突然被清空，引起市場注意。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

美國司法部於本周表示，他們扣押了市值超過10億美元、69,370個比特幣。據了解，這筆錢和全球最大交易暗網「絲路」（Silk Road）有關，也是美國司法部有史以來扣押過最大筆的資產。目前美國司法部已經向美國法院提出民事訴訟，預計要把這筆錢沒收納入國庫。

綜合外媒報導，這將近7萬個比特幣從2013年就一直放在同一個數位錢包內，且也是全球餘額第四個的數位錢包，一直都沒人領取、兌現，但在前陣子卻突然換手，引起市場注意。

▲美國司法部隨後也出面澄清是他們扣押了這些比特幣。（圖／路透）

美國司法部在本月5日發表聲明指出，一名代號為「Individual X」的駭客從絲路創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）的戶頭裡面偷走這些比特幣，而他們也正是從這名駭客手中沒收這些錢。

據了解，烏布利希透過非法手段賺進大把比特幣，卻在2012年到2013年間遭到竊取，但竊取的駭客似乎只有兌現了一小部分，剩餘的多年來都原封不動的放在同一個數位錢包內。加州聯邦檢察官大衛（David Anderson）也表示，絲路創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）背後有約10億美元的贓款還不知去向，但最近已經找到了一部分。