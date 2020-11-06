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外媒曝普丁罹患「帕金森氏症」　傳明年1月下台

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▲▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士爆料，俄羅斯總統普丁可能患有帕金森氏症，因此有可能會在明年1月下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladmir Putin）最近被爆料健康出了狀況，將在明年1月辭職。莫斯科政治學家索洛維（Valery Solovei）推測，他可能患有帕金森氏症，不過總統的團隊正努力淡化這些傳言。

據《太陽報》報導，這位68歲的「鐵腕總統」在最近的影片出現了帕金森氏症症狀。影片可見，普丁的腿會不自覺抖動，握著筆的手指不斷抽動，還不時抓著椅子扶手，看上去很痛苦。他顫抖的手握著一個杯子，據信裡面有雞尾酒止痛藥。

知情人士分析，普丁這次終於下定決心要離職是因為他的伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）懇求他放鬆對權力的掌控。今年37歲的卡巴耶娃是2004年雅典奧運韻律體操的金牌得主，她曾被媒體評選為俄國最性感運動員，現在也是杜馬下議院的議員。

索洛維表示，他能理解卡巴耶娃和普丁的兩個女兒迫使普丁下台的原因，「他的家庭對他的影響很大，我預計普丁將在明年1月公佈他的交接計劃」。索洛維也預測，普丁很快就會任命一位新的總理，並將其培養成最終繼任者。

▲▼普丁和伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁和伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／達志影像／美聯社）

不久前，俄羅斯相關單位開始起草「普丁辭職後將擔任終身參議員」的法律，再加上他本人也要求議會迅速通過他提出的法案，以保證他在死前免受起訴，並能持續享有國家津貼。種種跡象引發人們猜測，普丁很有可能要退出政壇了。

不過，總統的團隊多次淡化有關他正在為退出政壇而鋪路的傳言，普丁本人也經常發佈一些他在打獵、射擊、騎馬和打冰球時的健美照，試圖粉碎外界對其健康狀況的種種猜測。總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在談到「任命終身參議員」一事時表示，這是世界上許多國家都在實行的做法，是「非常合理」的。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

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