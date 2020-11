外媒曝普丁罹患「帕金森氏症」　傳明年1月下台

▲知情人士爆料,俄羅斯總統普丁可能患有帕金森氏症,因此有可能會在明年1月下台。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladmir Putin)最近被爆料健康出了狀況,將在明年1月辭職。莫斯科政治學家索洛維(Valery Solovei)推測,他可能患有帕金森氏症,不過總統的團隊正努力淡化這些傳言。

據《太陽報》報導,這位68歲的「鐵腕總統」在最近的影片出現了帕金森氏症症狀。影片可見,普丁的腿會不自覺抖動,握著筆的手指不斷抽動,還不時抓著椅子扶手,看上去很痛苦。他顫抖的手握著一個杯子,據信裡面有雞尾酒止痛藥。

