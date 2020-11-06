快訊／賓州選情「關鍵0.4％」激戰！　川普領先拜登僅2.6萬票

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選結果迄今尚未出爐，依據《福斯新聞》最新開票統計，賓州現已開出90%選票，現任總統川普目前得票率為49.6%，拿到328萬1842張普選票，而民主黨總統候選人拜登則是緊追在後，得票率為49.2%，擁有325萬5710張票。相較台灣時間6日上午10時04分的數據，2人的差距已從0.7%縮小至0.4%，由川普領先2萬6132票。

另據愛迪生研究機構（Edison Research）統計，當地開出95%選票，但川普與拜登的差距同樣維持4%，由川普暫時領先。

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開90％選票，川普得票率為49.6％，暫時領先拜登的49.2％；約17萬5880張選票未開出，川普領先約2萬6132票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬8000張選票未開出，川普領先約1900票。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州務卿表示，目前不知道還剩多少票未開；拜登領先約1萬1438票。

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