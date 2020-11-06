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快訊／喬治亞州至少3郡停止計票！　川普拜登49.4％平手激戰

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記者詹雅婷／綜合報導

美國大選喬治亞州戰情激烈，總統川普與民主黨對手拜登得票率均呈現49.4%，依據福斯新聞最新開票數據，2人差距僅1775票。但當地官員5日晚間透露，該州至少有3郡停止計票作業，包括該州第2大郡格威納特（Gwinnett）。

CNN報導，格威納特郡現已停止清點選票相關作業，預計於當地6日上午，把結果更新至網站，而亞特蘭大郊區的科布郡（2016年由希拉蕊勝出）以及位在亞特蘭大以南約160公里的泰勒郡（Taylor）也停止計票。

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％；約25萬666張選票未開出，川普領先約4萬1118票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬8000張選票未開出，川普領先約1900票。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州務卿表示，目前不知道還剩多少票未開；拜登領先約1萬1438票。

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賓州即將迎來最終計票的過程，也將同時主導這場大選的結果，如果拜登順利拿下賓州的20張選票，即可宣布當選。自大選日以來，費城計票中心被兩方支持者包圍，在城市內展開大規模示威活動。川普支持者抗議，選務系統有詐欺的嫌疑，要求重新計票；拜登支持者則認為，許多郵寄選票不被計入太不公平，「每一張票都得計到」（Count Every Vote）。

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