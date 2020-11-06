真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini





▲亞太電信指出新申辦iPhone 12 Pro Max送iPhone 12 mini 。（圖／亞太電信提供）

記者余弦妙／台北報導

亞太電信今（6）日公布開賣限定活動，11月13日開賣當日於Gt智慧生活台北三創門市舉辦，新申辦及攜碼iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1,399元（36期），專案價2萬0,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB（市價23,900元）一支，限量30名。

亞太電信指出，將於13日（五）上午10:00在Gt智慧生活台北三創門市舉辦，提醒消費者，因三創園區並非24小時全時段開放營業，在非營業時間排隊的消費者，請至三創園區與光華商場連通道下方一樓的安全門（三創園區市民大道大門口側旁安全門），該處貼有亞太電信iPhone限定開賣活動排隊起始點的字樣。

開賣活動限定方案須符合新申辦或攜碼資格，專案限定iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍色，月付1,399元，專案價2萬0,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB一支（市價2萬3,900元），限定前30名符合申辦資格的幸運果粉，開賣日現貨供應。

另外，享5G不降速上網吃到飽、網內互打免費、Gt智慧保鑣(手機保險)首月月租0元，再贈市價近7000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音3個月和HTC VR服務30天。