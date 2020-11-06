賓州兩派支持者都爆發示威　川粉費城計票中心外怒吼：不要再計了

▲賓州爆發多起大規模示威。川普支持者聚集在計票中心前，高喊「選舉已經結束」，要求立即停止計票。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

賓州即將迎來最終計票的過程，也將同時主導這場大選的結果，如果拜登順利拿下賓州的20張選票，即可宣布當選。自大選日以來，費城計票中心被兩方支持者包圍，在城市內展開大規模示威活動。川普支持者抗議，選務系統有詐欺的嫌疑，要求重新計票；拜登支持者則認為，許多郵寄選票只因為郵政系統拖延，不被計入太不公平，「每一張票都得計到」（Count Every Vote）。

拜登支持者高舉「每票都得計到」的標語，從費城獨立廳外出發，遊行隊伍一路向西至市政廳，與為華勒斯（Walter Wallace）抗議的黑人平權隊伍合流。華勒斯於10月27日內遭警方連開多槍身亡，引爆費城連日暴動，而日前警方開槍的紀錄畫面流出後，又再度引起民眾的激憤。

▲拜登支持者上街要求繼續計票，與為華勒斯示威的抗議人潮合流。（圖／路透）



抗議隊伍中的維權人士厄爾（Sheridan Earle）批評，共和黨控制立法機構，拒絕計入在選前寄出的郵寄選票，「有太多的人，尤其是掌權者（川普），不想計到我們的選票。」

川普周四提起訴訟，希望賓州能夠暫停計票，讓監票人員能夠更密切的監管計票流程。賓州的川普支持者也聚集在計票中心旁，高喊「停止計票」、「選舉應該在選舉日結束」等訴求，控訴選務部門在大選日後仍繼續計票，已違反當初所設立的規定，「不能讓民主黨偷走這場選舉。」

儘管賓州情勢目前仍由川普領先，但郵寄選票的計票結果可能導致翻盤，破滅川普連任的希望。目前還有大約10萬張郵寄選票