點香燒腳板！華裔少女遭恐怖「私刑毒打」　滿地鮮血影片曝

▲馬來西亞華裔少女慘遭毒打。（圖／翻攝自youtube）



實習記者周依儒／綜合報導

馬來西亞日前發生一起華裔少女遭他人動用私刑虐待的事件。從影片中可以看到一群男女輪流毆打、賞巴掌、抓著少女的頭去撞桌角外，他們甚至拿了點燃的香來燒少女的腳底板，畫面讓人看了怵目驚心。目前這支私刑影片已在網路上瘋傳，但當地警方卻表示沒有接到任何相關的報案電話。

根據《中國報》報導，從影片中可以看到，一名成年男子先毒打了這名少女一頓後，又抓著少女的頭髮直接撞桌角超多次，而另一位女子隨後則「接力」動腳開始狂踹少女，還拿鐵尺賞巴掌；此外，還有另一個角度的影片可以看到少女疑似罰跪在地上反省，但其他人卻拿了已點燃的香來灼傷少女的腳底板，畫面中的少女遍體麟傷，且地板上還留著鮮血。

▲施暴過程怵目驚心。（圖／翻攝自youtube，畫面已經過處裡。）



從影片中的對話內容推測，疑似是這名少女先虐待了影片中施暴男子的小孩，還偷了男子的錢財，並對他們撒謊，才會引起男子和其家人不滿，因此對少女動手。不過影片中所動用的「私刑」實在是讓人看了瞠目結舌，不少馬來西亞民眾看到後也紛紛站出來表示，就算是少女有錯在先，也不應該這樣動用私刑，呼籲警方趕警追查，逮捕動用私刑的男女。

雖然這支影片沒有透露拍攝的時間地點，但有網友透露這起虐待案件應該就發生在馬來西亞華人群聚地之一的霹靂州。至於當局是否已經介入這起私刑案，當地則警方表示，他們目前沒有接獲任何報案，但已經關切到這起案件，並呼籲知情者及相關人士趕緊前往警局投案或協助。