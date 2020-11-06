叔叔目睹20歲男陳屍床上　身旁「手機正在充電」慘被爛電線害死

Thai man electrocuted in bed while sleeping next to charging mobile} https://t.co/cKbTnurlVr via @ — Ranil Peiris (@ranilpeiris1) November 4, 2020

記者李振慧／綜合報導

泰國春武里府近來發生命案，20歲男子桑通(Saengthong Sornlai)被叔叔發現陳屍在床上，左手臂上還有一支正在充電的手機，手臂可看到明顯的燒傷與腫脹，懷疑是被手機活活電死，目前遺體已送到醫院進行驗屍，以確認真正死因。

英國《每日郵報》報導，事件發生在上月31日，31歲叔叔帕斯(Pas Uthai)表示，當時他想要找姪子一起去吃飯，可是打了好幾通電話對方都沒有接，從窗戶往裡面看到人躺在床上一動也不動，破窗進入發現對方沒有呼吸便立即報警，「我姪子很健康，也沒有嚴重身體狀況，他不可能這樣死了」。

醫護人員抵達現場發現，桑通左手臂有燒傷痕跡，且被發現時已經死亡好幾個小時。警方恩加蘇萬(Kittiweth Ngasuwan)表示，現場沒有掙扎痕跡，且死者所使用的充電線是不合格的產品，所以死因很有可能是睡覺時被充電手機電死，全案仍在調查中。

▼男子致死原因疑似是不合格的充電線。（圖／示意圖／達志影像）

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