大陸幅員遼闊該住哪？　老司機推爆「2城市」：妹子又白又正

▲杭州千島湖風景區。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是氣候、飲食或交通等，多數人在選擇居住地時，都會先審慎考量過一番。一名網友先前好奇提問，大陸幅員遼闊，各地都有不同的民俗風情，環境也不盡相同，「哪個城市最宜居？」貼文一出，立刻引發熱議，而其中被最多人點名的就是杭州和成都。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「親，中國哪個城市最宜居」為題發起討論，他先以環境來說，北京因為有嚴重的霧霾，因此他根本不考慮；再看到房價，香港不僅房子多、很狹窄，且還貴到不行，根本住不起。因此他就好奇，有沒有哪個城市比較推薦、比較宜居呢？

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▲四川成都安順廊橋夜景。（圖／CFP）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「上海吧」、「蘇州、深圳都不錯啊，家人在那住了好一段時間」、「認真講，南京」、「認真推上海」、「江蘇南部和浙江北部的江南一帶不錯」、「上海，前提你要住得起，物價比台北高」、「廈門不錯」、「認真推南京，連吃的也對味」、「昆明應該不錯吧，四季如春」、「南部很熱，上海還不錯」。

其中被最多人點名的則是杭州和成都，「認真回，杭州、成都」、「認真講，杭州吧」、「杭州很漂亮，氣候也很宜人」、「杭州感覺起來是中國首善之都」、「杭州妹子也正」、「首選杭州，次選青島」、「成都妹子真的超白」、「推薦成都，氣候舒服，住的也可以，吃的也合胃口」、「去過成都，其他城市都看不上」。