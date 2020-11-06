蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 min今晚開始預購。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果第二波手機預購將在今（6）日晚間9時官網上開放，這次開放的手機為 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 兩款新機的預購，而正式開賣時間將落在下周五13日。而這次開賣的 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini與上次開賣的 iPhone 12 Pro 、iPhone 12究竟有什麼差別呢？以下就由記者來為你整理。

iPhone 12 Pro Max

此款為iPhone 12系列手機中最頂規的，不過根據蘋果執行長提姆．庫克在先前發表會中所提到的，這次在售價上也給了消費者相當大的回饋，定價下修新台幣2000元，來到3萬7900元起，在儲存空間上也比iPhone 11 Pro Max 64GB多了兩倍，為128GB起。

其中，更重要的是，蘋果這次因縮減了邊框尺寸，讓整機螢幕來到了6.7吋，厚度也明顯的瘦身有成。不過，這次iPhone 12 Pro Max最主要的優勢還是相機，除了配備光學雷達掃描外，還能進行杜比視界 HDR 影片錄製， 最高可達 60 fps，光學變焦範圍更高達 5 倍。iPhone 12 Pro Max 是唯一支援適用於錄影的感光元件位移式光學影像穩定功能機型，低光源影片效果提升 87%。

iPhone 12 mini

在先前的發表會上，蘋果也特別強調iPhone 12 mini為市場上尺寸最小的5G手機，iPhone 12 mini的機身尺寸比 iPhone 6 / 6S 更小，但由於它縮小邊框，讓它可放入5.4吋螢幕，還比iPhone 8的4.7吋螢幕來的大了些。

不過，iPhone 12 mini雖然是市場上最小的5G手機，但它的整體規格與iPhone 12 完全相同僅螢幕尺寸、電池電量因機身較小而有差異，官網上的定價為2萬3900元，也比iPhone 6S 在台開賣的2萬4,500元來的低。

此外，蘋果也預計在台灣時間 11日凌晨兩點，召開今年第三場秋季發表會，並預計公布搭載 Apple Silicon 處理器的新款 MacBook。