高三女絕望留「13個對不起」離校輕生亡　母痛哭：她身體還是暖的

文／CTWANT

女學生午休後離校，校方居然什麼都不知道，導致錯過最佳尋找的黃金時間，人已經自殺身亡。女學生母親痛哭，「我把女兒抱著，她身上還是暖的。」她氣憤控訴，教職人員玩忽職守。對此大陸平利縣委宣傳部人員表示，家屬如對結果不滿，建議走正規渠道維權申訴。

根據陸媒《紅星新聞》報導，就讀大陸陝西安康市平利縣中學的17歲女高三生，今年4月中午離校後失蹤，只留下寫了13個「對不起」的紙條，隔天被家人發現在老家開煤氣輕生。女學生母親哭訴，女兒失蹤長達10小時，學校直到放學才發現人失蹤。

▲女學生生前寫下數個對不起。（圖／翻攝自紅星新聞）

女學生母親透露，自己是報警後看監視器，發現女兒乘坐開往老家的車，趕緊衝去老家，一進門就聞到滿屋濃濃煤氣；她激動哭喊，「我把女兒抱著，她身體還是暖的。」可是人早已死亡4、5小時。

女學生母親指控，校方人員玩忽職守造成嚴重後果，除了沒在第一時間發現學生離校，在尋找過程中也未作出妥善處置，錯過了最佳尋找時間，導致女兒死亡，因此要追究責任。

對此平利縣委宣傳部人員本月4日表示，針對此事已成立聯合辦理小組，此前曾組織聽證會，並且已對相關問題進行回應，家屬如對結果不滿，建議走正規渠道維權申訴。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

延伸閱讀

▸ 幫女友扛債！外送員「見熟悉號碼」卻是陌生男取餐 他坐路邊背影泛綠光

▸ 被問「嫁進豪門」秘訣！王思佳犀利：起碼也要像我一樣 1建議粉絲讚爆

▸ 台南雙屍命案女子頸部有手指勒痕 男疑畏罪曾跳四草大橋又自行游上岸