川普到處攻擊「選票詐欺」　共和黨議員爆氣：真的是太瘋狂了！

▲美國總統川普指責各州有選票詐欺行為。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

美國總統大選至今尚未開票完畢,搖擺州選情陷入膠著,川普原本在威斯康辛州、密西根州的領先優勢,結果郵寄選票陸續開出後,就被拜登給翻盤;川普氣得表示,會向全部拜登勝選的州提起訴訟。許多共和黨議員抨擊,川普不該毫無根據地指責選票詐欺,「這實在是太瘋狂了。」

猶他州參議員羅姆尼(Mitt Romney)表示,清點每一張選票是民主制度的核心,這個過程很艱難、很沮喪,但每一張選票都會被計算,若有人指控違規行為,那麼就會進行調查,最後在法庭上解決,「要相信民主、相信我們的憲法、相信美國人民。」

眾議員金津格(Adam Kinzinger)痛批,「每一張合法的選票都會被計算,如果你(川普)對詐欺有『合法性』的擔憂,那就拿出證據告上法庭,停止散布屢被揭穿的錯誤消息,這真的是太瘋狂了!」

We want every vote counted, yes every legal vote (of course). But, if you have legit concerns about fraud present EVIDENCE and take it to court. STOP Spreading debunked misinformation... This is getting insane.