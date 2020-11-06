　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工業革命以來人均體溫降1.6%　人類還在適時演化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲體溫計,量體溫,發燒,退燒。（圖／翻攝自pixabay）

▲研究發現，人的體溫並非恆定不變的，而是呈現由下丘腦控制的周期性變化。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

人類平均體溫逐年下降，證明人類還在適時演化。美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）人類學教授古爾文（Michael Gurven）的研究顯示，人均體溫下降不只出現在已開發國家，在開發程度較低國家的原始部落，也出現相同的情況。研究指出，人類平均體溫從攝氏37度，下降至攝氏36.4到36.6度之間。

德國醫生溫德利希（Carl Wunderlich）在1851年，收集25,000名病人的腋溫數據，首次確定人體平均正常體溫為攝氏37度。根據《BIG THINK》報導，英國2017年一項研究分析，英國人的平均體溫為攝氏36.6度，比正常體溫37度要來得低；美國科學家也發現，已開發國家人民的體溫為攝氏36.4度，和工業化時期相比下降1.6%。

古爾文對玻利維亞原始部落的齊曼人（Tsimane）進行研究，並分析16年來的數據發現，齊曼人的體溫出現下降情形。他推測，衛生條件變好、環境更整潔、疫苗和醫療條件改善，可能是體溫下降主因。這項研究證明，人均體溫下降不只出現在已開發國家，在開發程度較低國家的原始部落，也出現相同的情況。

古爾文表示，無法得知為何體溫會下降，這可能與生活條件改變有關，像是空調設備改善，使人體不必調節體溫，但仍未有定論。他補充道，齊曼人近二十年的體溫下降幅度，和美國人相同；但齊曼人沒有空調設備。

早前美國的另一個研究發現，美國的人均體溫平均每十年下降攝氏0.03度。1990年代出生的男性，體溫比當代男性高攝氏0.59度；1990年代後出生的女性，體溫則下降了攝氏0.32度。參與該研究的帕森內特（Julie Parsonnet）博士猜測，體溫下降可能和居住環境變化有關。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
絕殺關鍵出現！民調機構「拜登穩奪這州」　273票跨當選門檻
快訊／CNN：拜登家上空劃設「國防領空」　原因曝光
快訊／美股開盤跌百餘點　連日暴漲暫停！
快訊／賓州再被翻盤！　川普崩潰「留網址」要大家檢舉
得知楊丞琳踩空摔傷！　李榮浩生氣了
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／賓州遭翻盤！川普：費城的選舉誠信有超多「黑歷史」

選情低靡共和黨員裝死不支持　川普次子痛批：拿出點骨氣來

絕殺關鍵在賓州！DDHQ指拜登穩奪賓州20票　以273票跨越當選門檻

快訊／CNN：美國航空署在拜登家上空劃設「國防領空」

快訊／美股開盤跌百餘點　連日暴漲暫停！

快訊／賓州再被翻盤！　川普崩潰「留網址」要大家檢舉

工業革命以來人均體溫降1.6%　人類還在適時演化

快訊／賓州選情翻盤！　拜登領先川普5587票

賴清德推特「全英文表態」美國大選：「我們只站在台灣這一邊」

川普「最高法院」殺手鐧可奏效？　美媒分析：機會渺茫

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

保育類紅鶴遭男孩拿石頭砸傷！牠斷腿臥水中...送醫後傷重不治

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

快訊／賓州遭翻盤！川普：費城的選舉誠信有超多「黑歷史」

選情低靡共和黨員裝死不支持　川普次子痛批：拿出點骨氣來

絕殺關鍵在賓州！DDHQ指拜登穩奪賓州20票　以273票跨越當選門檻

快訊／CNN：美國航空署在拜登家上空劃設「國防領空」

快訊／美股開盤跌百餘點　連日暴漲暫停！

快訊／賓州再被翻盤！　川普崩潰「留網址」要大家檢舉

工業革命以來人均體溫降1.6%　人類還在適時演化

快訊／賓州選情翻盤！　拜登領先川普5587票

賴清德推特「全英文表態」美國大選：「我們只站在台灣這一邊」

川普「最高法院」殺手鐧可奏效？　美媒分析：機會渺茫

美妝雙11超狂優惠懶人包！蘭蔻小黑瓶買1送1　Bobbi Brown新煙管唇膏63折

快訊／賓州遭翻盤！川普：費城的選舉誠信有超多「黑歷史」

Netflix隔13天正式道歉《我的婆婆》　認了疏失提前上架意外

嫁豪門3年…吳若希第二胎生男！　寶寶重4000克提早報到

女大生租房肉償！房東要求每月16次：跟朋友輪流睡

20年逼妻子墮胎7次！斯文丈夫進診間秒變臉：妳比網球還鬆

選情低靡共和黨員裝死不支持　川普次子痛批：拿出點骨氣來

絕殺關鍵在賓州！DDHQ指拜登穩奪賓州20票　以273票跨越當選門檻

黃偉晉首度自曝：有嚴重腳臭　媽媽被薰到看不下去...直接灑粉！

大湳滯洪池2022完工兼具治水親水生態公園　改善八德淹水熱點　

國際熱門新聞

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

即／川普喬治亞州只領先拜登665票

即／3家美國媒體「中斷」川普演說

即／拜登喬治亞州得票率49.4％追平

即／喬治亞州緊繃　川普領先不到3500票

拜登喬治亞州超車　領先川普917票

賓州票數拉近　內華達今天不開了

「不死拜登」痛失妻女長子　三度競逐總統

拜登優勢擴大！喬治亞州領先1096票

川普喬治亞州領先不到1萬票

快訊／拜登賓州領先川普5000多票

川普：選舉日後才投的票都不算數

快訊／川普賓州領先不到1％

更多熱門

相關新聞

人類體溫200年下降0.4℃降免疫力？ 　研究：發炎減壽命增

人類體溫200年下降0.4℃降免疫力？ 　研究：發炎減壽命增

200年前的人類體溫比現在高了0.4度？體溫低造成基礎代謝率下降，不但會讓熱量消耗慢，還可能讓免疫力下降。美國史丹佛大學醫學院教授朱莉•帕森內特（Julie Parsonnet）和研究團隊發現，自19世紀以來，美國人平均體溫在短短200年間下降了0.4度，從攝氏37度降到了36.6度。

關鍵字：

體溫下降齊曼人TsimaneMichael Gurven

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！

即／台中名校女高中生墜樓！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

快訊／幼教老師逼吃地上飯菜　5歲女童「跪地吃邊被揍」

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面