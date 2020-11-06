工業革命以來人均體溫降1.6%　人類還在適時演化

▲研究發現，人的體溫並非恆定不變的，而是呈現由下丘腦控制的周期性變化。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

人類平均體溫逐年下降，證明人類還在適時演化。美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）人類學教授古爾文（Michael Gurven）的研究顯示，人均體溫下降不只出現在已開發國家，在開發程度較低國家的原始部落，也出現相同的情況。研究指出，人類平均體溫從攝氏37度，下降至攝氏36.4到36.6度之間。

德國醫生溫德利希（Carl Wunderlich）在1851年，收集25,000名病人的腋溫數據，首次確定人體平均正常體溫為攝氏37度。根據《BIG THINK》報導，英國2017年一項研究分析，英國人的平均體溫為攝氏36.6度，比正常體溫37度要來得低；美國科學家也發現，已開發國家人民的體溫為攝氏36.4度，和工業化時期相比下降1.6%。

古爾文對玻利維亞原始部落的齊曼人（Tsimane）進行研究，並分析16年來的數據發現，齊曼人的體溫出現下降情形。他推測，衛生條件變好、環境更整潔、疫苗和醫療條件改善，可能是體溫下降主因。這項研究證明，人均體溫下降不只出現在已開發國家，在開發程度較低國家的原始部落，也出現相同的情況。

古爾文表示，無法得知為何體溫會下降，這可能與生活條件改變有關，像是空調設備改善，使人體不必調節體溫，但仍未有定論。他補充道，齊曼人近二十年的體溫下降幅度，和美國人相同；但齊曼人沒有空調設備。

早前美國的另一個研究發現，美國的人均體溫平均每十年下降攝氏0.03度。1990年代出生的男性，體溫比當代男性高攝氏0.59度；1990年代後出生的女性，體溫則下降了攝氏0.32度。參與該研究的帕森內特（Julie Parsonnet）博士猜測，體溫下降可能和居住環境變化有關。